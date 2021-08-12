11 yıl sonra Beyaz TV'de flaş ayrılık: Onlar kendilerini biliyor

2010 yılından beri kanalda görev yapan güzel ekran yüzü Ferda Yıldırım ayrılık kararı aldı.

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Osman Gökçek'in yönettiği Beyaz TV'de birçok haber ve program sunan deneyimli ekran yüzü Ferda Yıldırım, kanalla yollarını ayırdı. 11 yıldır kurum bünyesinde çalışan deneyimli sunucu ayrılığını sosyal medyadan yayınladığı paylaşımla duyurdu. Yıldırım ayrılık açıklamasına "Vedalar hep zor olmuştur, tıpkı duyurduğum bu veda haberinde olduğu gibi. Belki de hayatımın en zor kararlarından birini aldım, 11 yıldır evim, ailem olarak gördüğüm beyaztv ile yolun sonuna geldik." sözleriyle başladı.



"Bilhassa bu duyuruyu kendim yapmak istedim zira konuyla ilgili yalan yanlış haber yapılmasını arzu etmem" diyen Yıldırım "Bu veda bütünüyle benim içimdeki değişim isteğiyle alakalıdır, aldığım kararın ardında ne bir kırgınlık ne bir küskünlük ne de herhangi bir olumsuzluk vardır. Bana 11 yıl boyunca beyaztv‘yi yuva kılan başta Osman Gökçek bey olmak üzere ve tüm can arkadaşlarıma (onlar kendilerini biliyor) ve de tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim." dedi.







"Elde kalan en güzel hediye"

Açıklamasının devamında Yıldırım "11 yıl önce başladığımız iyi niyetli bu hikayeyi bunca yılın sonunda Osman Gökçek bey ile yine iyi niyet ve kardeşlik hukuku çerçevesinde tamamlamak beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Çünkü kolay değil bunca yıl bir yerde olup, nasıl başladıysan öyle sonlandırmak, bunun da tek sebebi karşılıklı gösterdiğimiz özendi. Vedalar zor olsa da samimiyetle başlayan bir hikayenin samimiyetle, sorunsuz, sıkıntısız sonlanması elde kalan en güzel hediye” ifadelerini kullandı.