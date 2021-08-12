Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor’la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Pelkas ve Valencia şoku yaşanıyor.

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Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor’la karşılaşacak olan Fenerbahçe , bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda pas çalışması yapıldı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Adalesinde ağrı hisseden Enner Valencia ise antrenmanda yer almadı.

Pelkas'ın omzu çıktı!

Fenerbahçe Kulübü, Yunanistanlı futbolcusu Dimitris Pelkas'ın sağ omzunun çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Dimitris Pelkas'ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.