Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin dünya tarihinde benzeri olmayacak

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), aynı anda 4 güç ünitesinin inşa edileceği dünyanın en büyük nükleer inşaat merkezi olacak. Bu dünya nükleer sanayi tarihinde benzeri olmayan bir durum" şeklinde konuştu.

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) dördüncü ünitenin inşası için temel çukuru kazma çalışmaları başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre 4. ünitenin reaktör binası, türbin binası, yardımcı reaktör binası ve diğer ana tesislerinin inşası için başlayan çukur kazma çalışmaları 655 metrekarelik alanda sürdürülüyor.

Bu kapsamda en alçak noktada çukur derinliği yaklaşık 12,5 metre olacak. İşçilerin toplamda yaklaşık 600 bin metreküp toprağı taşıması bekleniyor. Çukur kazma çalışmaları, kayalık zeminin arındırılması ve kazılmasının yanı sıra drenaj kurulumunu da kapsıyor. 4. ünite inşaat alanında ekskavatörler, damperli kamyonlar, sondaj makineleri gibi 20'den fazla iş makinesi bulunuyor. Çalışmalar Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumunun 30 Haziran'da verdiği sınırlı çalışma izni uyarınca yürütülüyor.