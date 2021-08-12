Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Başkan Özcan duyurusu

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediye Başkanı Özcan'a ‘Nefret ve ayrımcılık ile görevi kötüye kullanma’ suçlarından soruşturma başlattı.

Abone ol

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı uyruklulara 10 kat zamlı su açıklaması sonrası hakkında soruşturma başlatılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın soruşturmasının devam ettiğini duyurdu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın geçtiğimiz günlerde kentte yaşayan yabancı uyruklulara suyu 10 kat zamlı vereceğini açıklamasının ardından çok sayıda vatandaş Özcan hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçeleri işleme alan savcılık Başkan Özcan hakkında ‘Nefret ve ayrımcılık ile görevi kötüye kullanma’ suçlarından soruşturma başlattı.

Sosyal medyada yanlış bilgi yayıldı

Sosyal medya hesaplarından Başkan Özcan’ın hakkında açılan soruşturmaya takipsizlik verildiğine dair paylaşımlar yapıldı. Sosyal medyada yayılan bilginin üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada yayılan bilginin gerçeği yansıtmadığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtilerek, “Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında ‘Nefret ve Ayrımcılık’ suçundan yürütülen soruşturma dosyası hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği yönünde kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik haber ve paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyunu doğru bilgilendirme adına; Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın basına yansıyan söylemleri ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan şikayetler üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5237 sayılı TCK'nın 122. ve 257. maddelerinde düzenlen ‘Nefret ve ayrımcılık ile görevi kötüye kullanma’ suçlarından soruşturma işlemlerine başlanılmış olup soruşturma tüm yönleriyle değerlendirilmekte ve yasal çerçevede devam etmektedir” denildi.