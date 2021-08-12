İstanbul Esenyurt Haramidere'de sıcak hava kirlilik ve kokuyu arttırdı

İSTANBUL Esenyurt Haramidere'de genellikle simsiyah akan sudan yayılan pis koku bölgede oturanları isyan ettirdi. Çevredekiler giderek daha çekilmez hale gelen koku nedeniyle zor durumda olduklarını anlattı.

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İSTANBUL Esenyurt Haramidere'de başlatılan ıslah çalışmaları bir türlü tamamlanamazken sıcak hava ile genellikle simsiyah akan sudan yayılan pis koku bölgede oturanları zor durumda bıraktı. Çevredekiler giderek daha çekilmez hale gelen koku nedeniyle sıcak havada pencere açamadıklarını, derenin yanından geçerken çok kötü olduklarını anlattı.

Çevre sakinlerinden Nizamettin Budur, "Söyleyecek bir şey yok. Sürekli lağım kokuyor. Köylerde bile böyle bir şey yok. Kokuyor bir de. Zor bir iş. Buradan zor geçiyorum" sözlerini sarf etti.

Zübeyit Yılmaz da "Çalışma bir seneyi buldu. Burayı açtılar. Kokudan durulmuyor. Kimse penceresini açıp oturamıyor. Bunun bir çaresi bulsunlar" diye konuşurken Habib Şare ise "Olmaması gereken bir şey. Yerin altına da götürülebilir. Kokusu insanı rahatsız ediyor" dedi.

Aynı bölgede oturan Burcu Bozdoğan, "Koku had safhada, anlatılamayacak derecede. Her tarafı kazdılar. Burada çocuklar oynuyor, hiçbir önlem yok. İki gün geliniyor, çalışılıyor, 8 gün duruluyor. Ufak yağmurda her taraf çamur oluyor. Çok kötü bir durum. Ben üst kattayım ancak taşan sular alt katta oturanların evlerini basabiliyor. Genişletmeye çalışıyorlar ama hiçbir önlem yok. Çok pis kokuyor. Buradan geçemiyorum, midem bulanıyor. Birçok yerde oturdum böylesini görmedim. İnşallah sesimizi duyarlar" ifadelerini kullandı.