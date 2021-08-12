Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan ile 'işbirliği' ve destek mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral el-Burhan, ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ticaret, eğitim, ekonomi gibi birçok alanda işbirliği vurgusu yapılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sudan halkı karşılaştığı zorlukların üstesinden gelecek güce sahiptir" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşıladı.

İki lider törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulundu. Ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

Anlaşma yenilendi

Bu kapsamda, AA ile SUNA arasında haber, fotoğraf ve görüntü paylaşımının yanı sıra iş birliği alanlarının artırılmasına imkan veren anlaşma yenilendi.

Anlaşmayı AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Serdar Karagöz ile Sudan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Amerika İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Mohamed Abdalla Altoum imzaladı

İkili görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza töreninde açıklamalarda bulundu:

"Büyük bir bahtiyarlık duyuyorum"

"Bir ilki teşkil eden bu tarihi ziyaretinden büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Sizlerin huzunda bir kez daha ülkemize hoş geldin diyorum. Sudan, tarihi beşeri, kültüren bağlarımızın olduğu kardeş bir ülkedir. Haksız şekilde yaptırımlara uygulandığı dönemde bile Sudan'ın yanında olduk.

"Sudan'ın hak ettiği konuma geleceğine inanıyoruz"

Sudan'dan kapsamlı ve önemli bir geçiş dönemi yaşanıyor. Bu meşakatli süreci kardeş Sudan halkının yanında olarak kolaylaştırmaya kararlıyız. Sudan önemli başarılara imza attı. Uzun yıllar ciddi sıkıntılar yaşayan Sudan'ın inşallah hak ettiği konuma geleceğine inanıyoruz. Sudan halkı karşılaştığı sorunların üstesinden gelecek güce sahiptir.

"Yakaladığımız ivmeyi sürdüreceğiz"

Ziraat Katılım Bankamız geçtiğimiz yıl Hartum'da kurumsal şube açmıştı. İkili ilişkilerimizde ve üst düzey temaslarımızda son zamanlarda yakaladığımız ivmeyi sürdüreceğiz.

"Türkiye-Sudan dayanışması güçlenerek yoluna devam edecektir"

Sudan'ın kalkınmasına yönelik desteğimizi sürdüreceğiz. Bugünkü toplantımızda ikili konuların yanı sıra bölgesel meselelere yönelik fikir alışverişinde bulundu. Türkiye önümüzdeki dönemde Sudan'ın yanında olmayı sürdürecektir. Türkiye Sudan dayanışması güçlenerek yoluna devam edecektir. Görüşmelerimizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."