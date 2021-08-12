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Erzincan Sivas kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Erzincan Sivas kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

ERZİNCAN-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı. Kapanan yolun ulaşıma açılması için karayolları ekipleri çalışma başlattı.

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Etkili olan yağışın ardından iki kentin ulaşımının sağlandığı kara yolunun Erzincan'daki Sakaltutan tüneller mevkiinde heyelan meydana geldi.

Kara yolunun 25. kilometresinde yamaçtan düşen kaya parçaları ve toprak, su ile sürüklenerek yolu ulaşıma kapattı.

İhbar üzerine jandarma, polis, 112 Acil Servis ve karayolları ekipleri bölgeye gitti.

Kapanan yolun ulaşıma açılması için karayolları ekipleri çalışma başlattı.

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