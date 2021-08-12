THY'den sel felaketi yaşanan şehirler için ücretsiz bilet değişikliği ve iade hakkı

Türk Hava Yolları (THY), sel felaketi yaşanan Sinop, Zonguldak ve Kastamonu'ya kalkışlı, varışlı ve aktarmalı uçuşu olan vatandaşlara ücretsiz bilet değişikliği ve hiç kullanılmamış biletlerin ücretsiz iade hakkı tanıdıklarını duyurdu.

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Türk Hava Yollarının (THY) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada sel felaketinin yaşandığı Sinop, Zonguldak ve Kastamonu'ya kalkışlı, varışlı ve aktarmalı tüm THY ile AnadoluJet uçuşlarına bilet alan yolculara bazı haklar tanındığı bildirildi.

11 Ağustos ve öncesinde bu şehirlere alınan biletler, 22 Ağustos tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon ve güzergah değişiklikleri ücretsiz yapılacak.