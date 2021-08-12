Türkiye 12 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 281 bin 535 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 81 milyon 482 bin 6'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Ağustos 2021 Perşembe günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 535 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 15 bin 685 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69.79, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 69.79 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 43 milyon 319 bin 938'i birinci doz, 31 milyon 810 bin 55'i ikinci doz, 6 milyon 352 bin 13'ü üçüncü doz olmak üzere toplam 81 milyon 482 bin 6'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak" değerlendirmesinde bulundu.