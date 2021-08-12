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UEFA Avrupa Ligi'nde St Johnstone'yi 4 golle geçen Galatasaray turu kaptı

UEFA Avrupa Ligi'nde St Johnstone'yi 4 golle geçen Galatasaray turu kaptı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup etti. Sahasında oynadığı ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Aslan, bu sonuçla play-off aşamasına yükseldi ve Danimarka ekibi Randers ile eşleşti.

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29. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem'in pasıyla soldan hareketlenen Diagne ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin sol çapradan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Clark'ın bacaklarının arasından ağlara gitti: 0-1

37. dakikada St. Johnstone beraberliği yakaladı. McCann'in sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında Kerr kafayı vurdu. Kaleci İsmail'in müdahale edemediği top çizgiyi geçti: 1-1

64. dakikada Aslan yeniden öne geçti. Berkan Kutlu'nun pasıyla topla buluşan Arda Turan şık bir pasla ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun önüne meşin yuvarlağı gönderdi. Süratle ceza sahasına giren Kerem, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-2

70. dakikada Galatasaray farkı 2'ye yükseltti. Kerem Aktürkoğlu'ndan aldığı pasla ceza sahası önünde topla buluşan Feghouli ayak içiyle yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-3

90+2. dakikada Galatasaray 4. golünü buldu. St. Johnstone savunmasının hatasında rakip ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-4

90+3. dakikada St. Johnstone farkı 2'ye indirdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Rooney ön direğe yerden topu çevirdi. Altı pas içinde topla buluşan O'Halloran iki vuruşta topu ağlara yolladı: 2-4

St. Johnstone: 2 - 4 :Galatasaray

Stat: McDiarmid Park
Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)

St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Brown (Dk. 67 Rooney), McCann, Davidson, Craig (Dk. 70 Hendry), Booth (Dk. 86 Devine), Kane (Dk. 66 May), O'Halloran

Galatasaray: İsmail Çipe, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 89 Alpaslan Öztürk), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Mustafa Muhammed), Berkan Kutlu, Feghouli (Dk. 88 Emre Kılınç), Arda Turan (Dk. 73 Babel), Diagne (Dk. 83 Aytaç Kara)

Goller: Dk. 29 Diagne, Dk. 64 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 70 Feghouli, Dk. 90+2 Emre Kılınç (Galatasaray), Dk. 37 Kerr, Dk. 90+3 O'Halloran (St. Johnstone)

Sarı kart: Dk. 39 Kane, Dk. 40 Craig, Dk. 60 Davidson, Dk. 77 Hendry (St. Johnstone), Dk. 41 Marcao, Dk. 48 Van Aanholt (Galatasaray)

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