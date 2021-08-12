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Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 12 Ağustos 2021 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin yurt içi ve yurt dışında hain teröristlere yönelik düzenlediği operasyonlar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgesine PKK'lı teröristlerce havan saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Hastanede şehit düştü
Saldırıda bir askerimizin ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu ifade edildi.

3 terörist öldürüldü
Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhal karşılık verildi. Açılan karşı ateş sonucu 3 PKK'lı öldürüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgemize PKK’lı teröristlerce yapılan havan saldırısında bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır dileriz. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhâl karşılık verilmiş, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bölgede operasyonlarımız sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

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