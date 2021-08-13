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Danimarka'dan Afganistan kararı: Kabil Büyükelçiliği'nde çalışanları ülkeye alacak

Danimarka'dan Afganistan kararı: Kabil Büyükelçiliği'nde çalışanları ülkeye alacak

DANİRMARKA, Kabil Büyükelçiliği'nde çalışan Afganları ülkede ağırlama kararı aldı.

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Danimarkalı milletvekilleri, Afganistan'da Danimarka hükümeti için çalışan 45 Afgan vatandaşını tahliye ve onlara 2 yıl süreyle ülkede ikamet teklif etmeyi kabul etti.

Çarşamba günü onaylanan plan, Kabil'deki Danimarka Büyükelçiliğinde ve Danimarka birlikleri için tercüman olarak çalışan kişiler için geçerli olacak.

2006'da Kabil'deki büyükelçiliğini açan Danimarka, diğer Batılı ülkeler gibi, yakın zamanda Afganistan'dan kalan birliklerini çekmişti.

Büyükelçilikte son 2 yılda çalışan mevcut ve eski personele, eşlerine ve çocuklarına tahliye için hak tanındı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, onları Afganistan'dan çıkarma çabasının mümkün olan en kısa sürede başlaması ve "Büyükelçiliğin hala çalışabilmesi için" kademeli olarak gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Euronews'in aktardığına göre, bakanlığın tahliye planını duyurmasının ardından geniş siyasi destek görmesinin ardından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afganistan'daki güvenlik durumu ciddi. Taliban, birçok kişinin korktuğundan daha fazla zemin kazanıyor. Danimarka'nın Afganistan'daki varlığına ilişkin bağlantıları ve katkıları dolayısıyla şu anda tehdit altında olan Afganlara yardım etme konusunda ortak bir sorumluluğumuz var."

Danimarka hükümeti, ülkelerindeki istikrarsızlık nedeniyle Afgan göçmenlerin sınır dışı edilmesini askıya almayı planladığını henüz duyurmadı.

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