BIST 1.444
DOLAR 8,57
EURO 10,06
ALTIN 484,25
HABER /  DÜNYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

İngiltere'de silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

İNGİLTERE'nin Plymouth kentinde düzenlenen silahlı saldırı düzenlendi. 6 kişi hayatını kaybederken saldırgan ise polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Plymouth kentinin Keyham bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. Saldırının terörle bağlantısı olmadığı belirtilirken, olay yerine ekip ve ambulansların gönderildiği aktarıldı.

Ölü ve yaralılar var
Polis ekiplerinin yaptığı açıklamada, iki kadın ve üç erkeğin olay yerinde, bir kadının ise kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Plymouth'da yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu dile getirdi. Patel, "Herkesi sakin olmaya, polis tavsiyelerine uymaya ve acil servislerimizin işlerine devam etmelerine izin vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma açılırken, polis ekipleri, halkı spekülasyon yapmamaya ve olay yerinin resimlerini sosyal medyada paylaşmamaya çağırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fahrettin Koca'dan yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e ziyaret
Bakan Fahrettin Koca'dan yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e ziyaret
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Çanakkale'de sürüklenen göçmen botunu yine Türk askeri kurtardı
Çanakkale'de sürüklenen göçmen botunu yine Türk askeri kurtardı
Fatih Terim: Böyle bir morale ihtiyacımız vardı
Fatih Terim: Böyle bir morale ihtiyacımız vardı
Abdülkadir Selvi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sufle mi verdi? Erdoğan prompter neden kullandı?
Abdülkadir Selvi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sufle mi verdi? Erdoğan prompter neden kullandı?
Tekirdağ'da bir annenin en acı anı! Asansör kazası babayı isyan ettirdi: Ücretini fazlasıyla...
Tekirdağ'da bir annenin en acı anı! Asansör kazası babayı isyan ettirdi: Ücretini fazlasıyla...
Performansıyla eleştirilen Arda Turan'dan paylaşım
Performansıyla eleştirilen Arda Turan'dan paylaşım
Evde bakım paraları 13 Ağustos hangi illerde yattı listesi
Evde bakım paraları 13 Ağustos hangi illerde yattı listesi
İzmir'de yakınlarına sahte aşı kartı düzenleyen hemşire gözaltına alındı
İzmir'de yakınlarına sahte aşı kartı düzenleyen hemşire gözaltına alındı
Japonya Ay'da gıda üretimini hedefliyor
Japonya Ay'da gıda üretimini hedefliyor