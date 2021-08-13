İngiltere'de silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti

İNGİLTERE'nin Plymouth kentinde düzenlenen silahlı saldırı düzenlendi. 6 kişi hayatını kaybederken saldırgan ise polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

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Plymouth kentinin Keyham bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda, saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. Saldırının terörle bağlantısı olmadığı belirtilirken, olay yerine ekip ve ambulansların gönderildiği aktarıldı.

Ölü ve yaralılar var

Polis ekiplerinin yaptığı açıklamada, iki kadın ve üç erkeğin olay yerinde, bir kadının ise kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Plymouth'da yaşanan olaydan üzüntü duyduğunu dile getirdi. Patel, "Herkesi sakin olmaya, polis tavsiyelerine uymaya ve acil servislerimizin işlerine devam etmelerine izin vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma açılırken, polis ekipleri, halkı spekülasyon yapmamaya ve olay yerinin resimlerini sosyal medyada paylaşmamaya çağırdı.