Milli sporcuya eski sevgilisinden 'hediye telefon' davası

TÜRKİYE erkek sutopu takımı millî oyuncusu Yiğit Hantal, kendisine hediye telefon alan ayrılınca da geri isteyen sevgilisi tarafından şikayete uğradı. Hakkında dava açılan Hantal, 'Sevgilim bana telefonu hediye etti. Ayrılınca parasını istedi. Ben de ona lüks hediyeler aldım' diyerek kedisini savundu.

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Türkiye erkek millî sutopu takımı oyuncusu 39 yaşındaki Yiğithan Hantal, uluslararası bir havayolu şirketinde kabin amiri olarak görev yapan 40 yaşındaki Sevda Aydın ile birlikteydi. İkili 2020 yılı Ocak ayında ayrıldı.

İddiaya göre Aydın, sevgili olduğu dönemde Hantal'a bir telefon almıştı. Ayrılık sonrası genç kadın, telefonun taksitlerini ödemesini ya da telefonu kendisine iade etmesini istedi. Milli sporcu taksitleri ödemeyi kabul ederek, telefonu kullanmak istediğini söyledi.

Milli sporcu yine iddiaya göre aylar geçmesine rağmen ödeyeceğini taahhüt ettiği borcu aylarca ödemediği gibi telefonu iade de etmedi. Bunun üzerine genç kadın, mesaj atarak durumu sordu.

Mesajlar delil oldu

Aydın, parayı ödeyeceğini söylemesine rağmen aylarca ödeme yapmayan Hantal'ı savcılığa şikayet etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç kadın mesaj dökümlerini delil olarak sundu.

"Ben de maddi değeri yüksek hediyeler aldım"

İfadesi alınan Hantal, 2 yıldır birliktelik yaşadığı genç kadının kendisine bu telefonu hediye olarak aldığını, asla aralarında telefonun parasının ödenmesi gibi bir hususun oluşmadığını ve kendisinin de Aydın'a maddi değeri yüksek hediyeler aldığını kaydetti.

"Eski sevgilim beni aldattığı için..."

Kimseye karşı suç işlemediği anlatan milli sporcu, 'Binlerce kez milli takım forması giymiş ve kaptanlığını yapmış biri olarak böyle bir suçu işlemem mümkün değildir. Eski sevgilim beni aldattığı için bana kendisi leke sürmek istemiş ve bu şikayeti o sebeple yapmıştır' dedi.