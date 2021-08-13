YKS birincisi Necati Kaan Şahin'in ölümünde kahreden detay

YKS Türkiye birincisi olan Necati Kaan Şahin, Çanakkale Biga İlçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Şahin'in ölümündeki acı detay herkesi duygulandırdı.

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Aslen Sinop'lu olan ve babasının iş durumu nedeniyle Çanakkale'de oturan YKS Türkiye Birincisi Necati Kaan Şahin (20), Biga-Bandırma karayolu Şakirbey Kavşağı'nda trafik kazası geçirdi. İddialara göre M.A.Ş. (24) yönetimindeki otomobil, kavşakta Necati Kaan Şahin yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazada Şahin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati Kaan Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobili bırakıp kaçmaya çalışan M.A.Ş, bekçiler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ve 1.35 promil alkollü olduğu tespit edilen M.A.Ş, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Babasının iş durumu nedeniyle Çanakkale'de yaşadıkları öğrenilen Şahin ailesi, tamamlanan cenaze işlemleri sonrasında doktor olma hayalleri kuran ve tercihlerini de bu yönde kullandığı öğrenilen oğulları Necati Kaan Şahin'nin cenazesini teslim aldı. Aile, cenazeyi daha önce oturdukları ve aile büyüklerinin oturmaya devam ettiği Kocaeli'nde toprağa vermeye karar verdi.

Kahreden detay

Sabah'ın haberine göre, aile yakınlarının Şahin'in dedesinin kalp rahatsızlığı bulunması nedeniyle kendisine telefonla da haber vermediği, bu nedenle bir yandan cenazeyi Kocaeli'ne getirirken, diğer yandan da sel bölgesinde bulunan dedeye ulaşmaya çalıştıkları öğrenildi. Necati Kaan Şahin'in cenazesi Kocaeli Gebze İlçesi Beylikbağı Şeyh Şamil Camiinde kılınacak olan ikindi namazı sonrası Gebze'de toprağa verilecek.