Ankara Altındağ Afgan ve Suriyeli mülteci olaylarına sosyal medyada isyan!
ANKARA ALTINDAĞ'da çıkan ve sonu kanlı biten kavganın ardından bölge halkının Afgan ve Suriyeli evlerini ateşe vermesiyle adeta sokak savaşına dönen olaylara magazinci İzzet Çapa sosyal medyadan isyan etti. Ünlüler de sosyal medyada paylaştıkları görüntülerle tepki gösterdi.
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde dün akşam saatlerinde iki grup arasında meydana gelen kavganın büyüyerek 2 Türk gencin yaralanması, birinin daha sonra alınan haberlere göre vefat etmesiyle sonuçlanmasının ardından, Suriyeli ve Afganların evlerinin taşlanması, bazı dükkanlar yağmalanması ve araçların ateşe verilmesiyle sonuçlandı. Ünlü magazinci İzzet Çapa sosyal medyadan 'itidal çağrısı' yaptı.
"Bu ülkeyi kana bulamak isteyen alçakların oyunlarına gelmeyin..."
Olaylar karşısında soğukkanlılığın korunması gerektiği çağrısı yapan Çapa, "Yapmayın... Bu ülkeyi kana bulamak isteyen alçakların oyunlarına gelmeyin... Bırakın, devlet versin cezasını... Birileri bu ülkeyi fena halde karıştırmak istiyor... Birileri bu topraklarda huzur kalmasın istiyor..." diyerek mesaj verdi.
İŞTE İZZET ÇAPA'NIN PAYLAŞTIĞI ANKARA ALTINDAĞ OLAYLARINI YANSITAN O VİDEO
"Bakın ben bayılmıyorum sayfama her gün bir Afgan, bir Suriyeli haberi koymaya..."
Toplumsal konulara ve olaylara duyarlı yaklaşımıyla tanınan magazinci İzzet Çapa, konuya ilişkin bir paylaşım daha yaptı. Çapa, son günlerde magazin gündeminden ziyade mülteci konularıyla ilgili paylaşımlar yapmasına açıklık getirerek "Bakın ben bayılmıyorum sayfama her gün bir Afgan, bir Suriyeli haberi koymaya... Ama bu iş çığrından maalesef çıkıyor; ülkesine aşık bir vatandaş olarak da mecburum uyarmaya... Önlem şart bu işe... Dur demek şart bu gidişe...." ifadelerini kullandı. Çapa bu notuna, Afgan ve Suriyeli mültecilerle yaşanan kavgaya ilişkin başka bir videoyu paylaşırken yer verdi.
Ne oldu? / Ankara Valiliği'nden açıklama
Ankara Altındağ’da bir parkta çıkan kavgada bıçaklanan iki kişiden 18 yaşındaki Emirhan Yalçın’ın yaşamını yitirmesi ile önceki akşam başlayan olaylar, dün akşam saatlerinde boyutlanarak büyüdü. Suriyeli ve Afganlar’a ait evler taşlandı, bazı dükkanlar yağmalandı. Bazı araçlar da ateşe verildi. Özellikle saldırıların yoğun olduğu bazı cadde ve sokaklardaki mültecilerin otobüslerle mahallelerden kaçırıldıkları belirtildi. Ankara’nın merkez ilçelerinden Altındağ’ın, mülteci mahalleleri olarak anılan Önder ve Battalgazi mahallelerinde önceki akşam başlayan olaylar dün gün boyu devam etti. Suriyeli ve Afgan dükkan sahiplerinin büyük bölümü işyerlerini açmazken, bazı mülteciler geçici olarak evlerinden ayrıldı.