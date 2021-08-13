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Fenerbahçe'ye Pelkas'tan bir kötü haber daha

Fenerbahçe'ye Pelkas'tan bir kötü haber daha

Antrenmanda omzu çıkan Yunan futbolcu Pelkas, Adana Demirspor maçında kesin olarak oynamayacak. En iyi ihtimalle bir maç kaçıracak oyuncunun, durumuna göre sahalara dönüşü uzayabilir.

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Yeni sezona pazar günü Adana Demirspor maçıyla start verecek olan Fenerbahçe, Dimitris Pelkas’ın omzunun çıkması sakatlığıyla sarsıldı.

Yunan yıldızın sakatlığının boyutu henüz netleşmezken, Adana Demirspor deplasmanında oynamayacağı ve duruma göre gelecek hafta Antalya maçında forma giyebileceği belirtildi.

Pelkas’ın ilk kez bu sorunu yaşadığı öğrenilirken, görüşüne başvurduğumuz eski kulüp doktorları şunları söyledi:

"Omuzun tam mı, yoksa yarım mı çıktığı, kaçıncı defa yaşandığı ve çıkığa eklem içindeki labrum yaralanmasının eşlik edip etmediği gibi birçok etmen olduğu için MR görüntüsü olmadan net konuşma yapmak zor."

"Bazı futbolcular da ciddi sonuçlara sebep olan bir sakatlık olsa da bazı sporcuların sık sık tekrarlayan çıkıklarında omuz yerine oturtulur ve oyuncu 1-2 gün sonra antrenmanlara dönebilir."

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