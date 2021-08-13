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Mardin'de yürek yakan kaza! 1 yaşındaki çocuğu ezerek öldürdü

Mardin'de yürek yakan kaza! 1 yaşındaki çocuğu ezerek öldürdü

MARDİN'de evinin önünde bir araç tarafından ezilen Firdevs bebek hayatını kaybetti.

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Olay, Mardin’in Dargeçit ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir araç evinin kapısının önünde oynayan 1 yaşındaki Firdevs Dal isimli bir çocuğa çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Firdevs bebek kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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