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Manisa'da 10 yaşındaki Nira havuzdan çıktıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti

Manisa'da 10 yaşındaki Nira havuzdan çıktıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti

MANİSA'ya ailesiyle birlikte dedesini ziyarete gelen 10 yaşındaki Nira Akyürek, site bahçesindeki havuzdan çıktıktan sonra fenalaştı. Küçük kız, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

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Hollanda’da yaşayan tatil için Türkiye’ye gelen Elmas ve Zati Akyürek çiftinin kızları Nira, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dedesi Hayati Öztürk'ün oturduğu sitenin bahçesindeki havuzda vakit geçirdi. Havuzdan çıktıktan sonra fenalaşan Nira yere yığıldı.

Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Nira’yı ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

4 saat sonra acı haber
Buradaki müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen küçük Nira, yaklaşık 4 saat sonra, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek
Nira'nın ölümü, ailesi ve yakınlarını üzüntüye boğdu. Nira'nın cenazesi, savcının incelemesi sonrası, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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