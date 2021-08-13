AFAD'dan 5 ile acil uyarı! Sel bölgelerine çok şiddetli yağış bekleniyor
AFAD, Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevreleri için aşırı yağış, sel ve su baskını uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son günlerde selin vurduğu Orta ve Karadeniz kıyıları için çok şiddetli yağış uyarısı yaptı. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı da vatandaşlar uyarıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde şiddetli yağış beklendiği, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği duyuruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre Orta ve Karadeniz kıyılarında çok şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı da vatandaşlar uyarıldı.
AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Rize, Ordu, Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Niğde, Kayseri, Sivas, Çankırı, Hakkari çevreleri, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Ankara'nın kuzeyi ile Van’ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Gümüşhane çevreleri ve Erzincan'ın kuzey ve batısında kuvvetli, Bartın, Ordu ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.