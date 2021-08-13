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Kastamonu Bozkurt'ta 400 metrelik dere yatağı 15 metreye kadar daraltılmış

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde 400 metrelik dere yatağının yıllar içinde 15 metreye düşürüldüğünü, bunun da sağanak yağışla birlikte felakete yol açtığı ortaya çıktı.

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel; Kastamonu, Sinop ve Bartın'da can kaybı ve yıkıma neden oldu.

Deprem Bilimci ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Ramazan Demirtaş, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki yıkımı ilçeden geçen deredeki ıslah çalışmalarına bağladı.

400 metrelik dere yatağının yıllar içinde 15 metreye düşürüldüğünü söyleyen Demirtaş, "Yapılan binalarla yapay bir baraj oluştu ve sağanak yağışla gelen sel bu baraja takıldı" dedi.

Demirtaş'a göre ilçe mutlaka farklı bir yere kurulmalı...

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