Taliban Afganistan'ı rehin alıyor! Mareşal Raşid Dostum'un evini de işgal ettiler

ABD'nin ve NATO güçlerinin geri çekilmesiyle Afganistan'daki ilerleyişini sürdüren Taliban, Özbek Mareşal Raşit Dostum’un evini ele geçirdi. Taliban militanları evde video çekip paylaştı.

Afganistan’ın ABD destekli Devlet Baş- kanı Eşref Gani, ülkesi üzerindeki kontrolü neredeyse kaybetmiş durumda... Öte yandan, Taliban’ın Afganistan’da hızlı ilerleyişi ABD ve İngiltere’yi alarma geçirdi. ABD, Kabil’deki Amerikan personelinin tahliyesi için 3 bin, İngiltere ise 600 asker yollama kararı aldı.

Mareşal Dostum'un evinde alem yaptılar

Amerika'nın ve NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte Taliban etkinliğini arttırdı. Son günlerde 18 vilayeti ele geçiren Taliban, Afganistan'daki Özbeklerin lideri Mareşal Raşit Dostum'un da evini ele geçirdi. Evden video çekip paylaşan Taliban militanlarının görüntülerde keyif yaptıkları ve yemek yedikleri görülüyor.

NATO: Taliban'ın egemenliğini tanımayız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'daki durumdan derin endişe duyulduğunu belirterek Taliban'ın saldırıları neticesinde ülkeyi ele geçirmesi halinde tanınmayacağını bildirdi. Stoltenberg, "Amacımız, Afgan hükümetini ve güvenlik güçlerini mümkün olduğunca desteklemektir. Personelimizin güvenliği her şeyden önemlidir. Kabil'deki diplomatik varlığımız sürecek" ifadesini kullandı.

Siyasi çözümü desteklemeye kararlıyız

Çeşitli insan hakları ihlallerinin yanı sıra Taliban'ın neden olduğu yüksek düzeydeki şiddetten derin endişe duyulduğunu kaydeden Stoltenberg, "Taliban, ülkeyi zorla ele geçirirse uluslararası toplum tarafından tanınmayacağını anlamalıdır. Siyasi çözümü desteklemeye kararlıyız" ifadesine yer verdi. Afgan hükümet güçlerinin son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Trinkot, Kalat ve Pul-i Alem ile 18'e yükseldi.