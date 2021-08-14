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İYİ Parti'nin siyasi oyununa meze oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erzurum ziyaretinde bir gençle aralarında yaşanan diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı. O videodaki gencin, parti teşkilatı tarafından Kars'tan Horasan'a getirilip Akşener'in karşısına çıkarıldığı öne sürüldü. Olayı öğrenen baba tepki dolu sözler söyledi.

Kars'ta yaşayan bir genç, iddiaya göre parti teşkilatı tarafından Erzurum'a getirilerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener karşısına çıkarıldı. Gencin daha önceden planlandığı gibi Meral Akşener'in duymak istediği şeyleri söylediği öne sürüldü.

AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları Başkanı M.Gökberk Kocaaliler gençler üzerinden siyasi algı yapıldığını ifade ederek "Horasan’da ahalinin bile ilk defa gördüğü bu genç kardeşimiz bugün özel olarak  Kars Sarıkamış’tan Horasan’a getirilip Meral Akşener'in siyasi oyununa meze edilmiştir. Bu şehirde gençler üzerinden siyasi algı yapılmasına asla izin vermeyeceğiz ! dedi.

A Haber'e konuşan gencin babası, "Çocuğuma ben gitme dedim. Günlük çalışıyorum, günlük yiyorum. Allah'ın verdiğine şükürler olsun. Bazı insanların yanlış yerlere çekmesi insanın biraz midesini bulandırıyor ve insanı üzüyor." dedi.

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