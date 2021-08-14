Bozkurt'ta araç sel sularında sürüklendi içinde mahsur kalan vatandaş dehşeti kameraya aldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel anında sürüklenen araçta mahsur kalan vatandaş, kendi kamerasından korku dolu anları saniye saniye kaydetti.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketine ait korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor.

Şu ana kadar 44 vatandaşın hayatını kaybettiği Batı Karadeniz'de hasarın en çok yaşandığı Bozkurt'ta, herkesi dehşete düşüren bir görüntü daha çıktı.

Sel sularında sürüklenen araçın içindeki vatandaş, cep telefonuyla dışarıyı görüntülerken, yaşananları soğukkanlılıkla aktarmayı sürdürdü.

Ağlama sesleri duyuyor

Sürücü bir ara camları açarken çevre binalardan çığlıklar ve ağlama sesleri duyuluyor.

Arabanın içinde mahsur kaldığını söyleyen kişi, sel sularının ikinci kat seviyesine yükseldiğini belirterek "Meydana doğru gidiyoruz. Allah yardımcımız olsun. İnşallah camlar kırılmaz su girmez içeriye" diyor.