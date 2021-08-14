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Şile'de yüksek dalgalara aldırış etmeden denize girdiler

Şile’de plaja gelen vatandaşlar dalgalara aldırış etmeden çoluk çocuk denize girerek eğlendi. Boğulma riskine karşı dubalarla belirlenen sınırı aşan vatandaşları cankurtaranlar uyardı. Öte yandan Şile plajı havadan da görüntülendi.

Sıcaktan bunalan İstanbullular serinlemek için Şile Ayazma Plajını tercih etti. Plaja gelen vatandaşlar, rüzgarlı havanın etkisiyle yükselen dalgalara aldırış etmeden çoluk çocuk denize girdi. Boğulma riskine karşı dubalarla belirlenen güvenli bölge sınırlarını ihlal eden vatandaşlar, plajda görevli cankurtaranlar tarafından megafonla uyarıldı.

Öte yandan Şile Ayazma Plajı ve dalgalar havadan görüntülendi.
Şile Ayazma Plajına denize girmek için gelen Ramazan Sandıkçı, “Yazın son günlerini Şile’de denize girerek geçirelim dedik. Dalgalarla boğuşuyoruz gördüğünüz gibi. Can güvenliğimiz de var. Burada sağ olsunlar cankurtaranlarımız var. Dalgalardan korkmuyoruz çünkü sınırı geçmiyoruz. Ne kadar iyi yüzücü olsanız bile bu dalgalarla kimse baş edemez” dedi.

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