Domatesli biber kızartması nasıl yapılır hem hafif hem lezzetli!

Yapılışı çok kolay yaz sofralarında tercih edebileceğiniz domates soslu biber kızartması ile karşınızdayız.



Domates soslu biber kızartması hem çok kolay hem de çok lezzetli bir seçenek. Özellikle biberi sevenler için muhteşem bir tarif. Biber kızartırken kokusuyla mest eden daha çok acıktıran tam bir yaz lezzeti. Yanında makarna, karpuzla da tüketebileceğiniz pratik yaz menüleri vazgeçilmez oluyor. Peki yoğurtlu biber kızartması nasıl yapılır? İşte sizler için tarifi...

Malzemeler;

8-10 adet biber, 5 diş sarımsak, 2-3 adet domates, tuz.