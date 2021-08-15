Bartın'da selde kabusu yaşadı! Dehşeti anlattı: El ele tutuşarak...

BARTIN'da meydana gelen, çok sayıda ev ve işyerinin zarar gördüğü ve 84 yaşındaki Arife Ünal'ın hayatını kaybettiği sel felaketinden Ayşe Ünal isimli vatandaş, oğluyla el ele tutuşarak kurtulduğunu anlattı.

Geçen 10 Ağustos gecesi başlayan ve Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde ağır tahribata neden olan, 84 yaşındaki Arife Ünal'ın hayatını kaybettiği sel felaketinde yaralar sarılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afet bölgesi olarak açıkladığı Bartın'da hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Gece uyudukları sırada selle karşılaşan Ayşe Ünal, dehşet anlarını anlattı.



Evin ikinci katında oturmalarına rağmen sel sularının bulundukları kata kadar yaklaştığını anlatan Ayşe Ünal, "Saat 02.30'du. Ben selin geldiğini gördüm. Oğluma 'Kalk sel geliyor' dedim. Oğlum da 'Anne buradan hemen gidelim' dedi. Oğlumla el ele tutuştuk. Su başımıza kadar çıktı. Komşuya gittik, onu da kaldırdım uykudan. El ele tutuşarak buradan kaçtık. Aşağıya komşunun oraya gittik." dedi.







"Bana 'evini yaptıracağız, korkma' dediler"

"Allah bizi kurtardı. Eve komple su girdi" diyen Ünal "Eşyalarım hep gitti. Biz üst katta oturuyorduk, su üst kata kadar yaklaştı. Alt katta da eşyalarım vardı. Allah devletimize zarar vermesin. Geldiler sağolsunlar bana 'evini yaptıracağız, korkma' dediler" diye konuştu. Ayşe Ünal ve ailesi adeta çamura bürünen eşyalarını ve evini temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.