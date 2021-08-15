Süleyman Soylu Bozkurt'ta konuştu yalan iddialara sert tepki: Şeytanla işbirliğidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketini yaşayan Kastamonu Bozkurt'ta açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, ortaya atılan yalan iddialarla ilgili konuşurken 'Buranın üzerinden siyaset yapmak ayıptır, insanlık dışıdır, şeytanla işbirliğidir' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih dönmez sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulundu.

Bozkurt'taki selin Giresun'da geçtiğimiz aylarda meydana gelen selden 5 katı büyüklükte olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Bugüne kadar gördüğüm en ağır tablodur" diye konuştu.

"Bu borulu bir HES, barajlı HES değil nasıl patlasın?"

Bakan Soylu, sosyal medyada dönen 'HES patladı' iddialarına yönelik ise çok sert tepki gösterdi. "Buranın üzerinden siyaset yapmak ayıptır, insanlık dışıdır, şeytanla işbirliğidir." diyen Bakan Soylu, ''HES patlamış' Bu borulu bir HES, barajlı bir HES değil ki, nasıl patlasın? Ama milletin kafasını karıştıracaklar ve siyaset üretmeye çalışacaklar. Bu yalan makinelerine milletimizin itibar etmemelerini altını çizerek söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, kayıp ihbarlarının sayısını da açıklayarak '62 buradaki ihbar (Bozkurt) Yaklaşık 15 de Sinop'taki kayıp ihbarı. Toplam 77. Bunların hepsi kayıptır demiyoruz. İhbar üzerinden gidiyoruz. " dedi.

Bakan Soylu, yıkılan binalarla ilgili İnebolu Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını sözlerine ekledi.

Bakan Soylu, "Bir yalan daha: '500 kişi, 1000 kişi öldü.' Kimden duydun? 'Oradan bir görevli söyledi.' Hayatını kaybeden 58 vatandaşımızın 15'inin kimliği henüz belli değil. 112'ye gelen kayıplar 143 civarındaydı vefatlar da dahil olmak üzere. Aralarında mükerrer oldu, daha sonra ihbarların sayısı arttı. Bunları abartmak kimin ne işine geliyor, bilmiyorum. Öyle dedikodularla karşı karşıyayız ki 'Acaba aynı okullarda mı okuduk, aynı memlekette vatan sevgisini mi aldık' diye düşünüyorum." diye konuştu.