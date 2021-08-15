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DÜNYA

Kabil Havaalanı'nda tahliye sırasında adeta izdiham yaşandı

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından birçok ülke tarafından tahliye operasyonları yürütülürken tahliyeler sırasında adeta izdiham yaşandı.

Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sürerken birçok ülke vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini tahliye etmeye devam ediyor.

Tahliye operasyonları Kabil Havaalanı'ndan yürütülürken havaalanında tüm ticari uçuşlar askıya alındı.

Askeri uçaklar ile yapılan tahliye anlarından birinde ise adeta izdiham yaşandığı ortaya çıktı.

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