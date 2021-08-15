Taliban'dan büyük kaçış! Kabil'de hayat resmen kilitlendi

Taliban militanlarının, Afganistan'ın başkenti Kabil'in kenar mahallerine girmeye başladığını duyurmasının ardından Kabil'de binlerce sivil kenti terk etmeye başladı. Kabil yollarında trafik adeta durdu. İnsanlar yürüyerek Kabil'i terketmeye çalışıyor. İşte o görüntüler...

ABD'nin bölgeden çekilmesi ile ilerlemesi hız kazanan Taliban, ülkenin kilit eyaletlerini birer birer ele geçirdi. Taliban ülkenin başkenti Kabil'e her yönden girmeye başladı. Kabil'de binlerce sivil kenti terk etmek için harekete geçti. Bölgeden gelen görüntülerde şehrin neredeyse her bölgesinde trafiğin kilitlendiği görüldü.

Taliban ülkenin başkenti Kabil'e her yönden girmeye başladı. AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, ise Taliban savaşçılarına Afgan'ın başkenti Kabil'in kapılarında kalmaları talimatı verildi.

Afganistan İçişleri Bakanı Abdul Sattar Mirzakwal yaptığı açıklamada, Taliban'ın militanlarına Kabil'e girmekten çekinmelerini emretmesi üzerine geçici bir hükümet kurulacağı ve bu geçiş hükümetine 'barışçıl bir güç transferi' olacağını söyledi.

Taliban: Kadınların evlerinden ayrılmalarına izin verilecek

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, hükümet güçlerini Kabil'deki yasa ve düzenini korumaya çağırırken Taliban'dan 'güç transferi bir an önce tamamlansın' çağrısı geldi. Taliban sözcüsü, kadınların evlerinden ayrılmalarına izin verileceğini açıkladı. Sözcü ayrıca idam ve recm gibi cezalarda kararın mahkemeler tarafından verileceğinin altını çizdi.

Taliban'dan af açıklaması: Hükümet ve orduya hizmet edenler affedilecek

Konu ile ilgili açıklama yapan Taliban Sözcüsü, Afganistan hükümeti ile Kabil'in barışçıl bir şekilde teslim olması için görüşmeler yapıldığını duyurdu. Sözcü, kimseden intikam alma amaçlarının olmadığının altını çizdi ve hükümet ve orduya hizmet eden herkesin affedileceğini duyurdu.

ABD elçiliğinden dumanlar yükseliyor

ABD'nin elçilik binasının bulunduğu bölgeden dumanlar yükseliyor. AP tarafından çekilen karelerdeki dumanın nedeninin ise elçilik çalışanlarının 'hassas materyalleri' yok etmesi gösteriliyor. Zira ABD basını dün, Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatlara bu yönde yazılı bir emir geçtiğini sayfalarına taşımıştı.