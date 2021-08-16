AA Kabil muhabirinin görüntüleriyle Afganistan'da yaşananlar
Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girdi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıklamıştı.
Taliban güçleri Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdi.
Örgüt, yönetimin 'barışçıl' yollardan devralınması için hükümetle görüşmeler yapıldığını açıkladı.
Taliban'ın Başkanlık Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdiği de belirtildi.