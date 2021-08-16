Antalya Alanya'da gezi tekneleri yandı
ANTALYA'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde bulunan gezi teknesinde başlayan yangın 3 tekneye sıçradı. Yangına müdahale etmeye çalışan bazı personeller alev topuna dönen teknelerden suya atlayarak canlarını kurtardı.
ANTALYA'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde bir gezi teknesinde başlayan yangın kısü sürede bitişikteki 3 tekneye sıçradı.
Teknelerde bulunan bazı personeller alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak alev topuna dönen teknelerden denize atlayarak canlarını kurtardılar.
4 teknenin alevlere teslim olduğu yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.