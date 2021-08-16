Kabil sokaklarında kaos görüntüleri Taliban'dan böyle kaçıyorlar
Taliban'ın dün Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk etmek isteyen halk Kabil Uluslararası Havalimanına akın etti.
Taliban Kabil'e girdi, ülke yönetimini tamamen ele geçirmiş oldu. Taliban'dan kaçanların son sığınağı ise Kabil Uluslararası Havalimanı oldu.
Kabil havalimanı giriş kapısı önünde yığılma oluştu. Kaos ve kargaşanın hakim olduğu sokaklarda insanlar gruplar halinde havalimanına doğru yürüyor.