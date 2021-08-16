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FENERBAHÇE

Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci ikilisiyle yapılan röportajda renkli anlar

Zorlu Adana Demirspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Takım otobüsünde golü atan Mesut Özil ile golün pasını veren İrfan Can Kahveci ile yapılan röportajda renkli görüntüler yansıdı.

Süper Lig 2021-22 sezonu ilk haftasında Fenerbahçe, zorlu Adana Demirspor deplasmanında rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı perdeyi galibiyetle açtı.

Son bölümleri nefes kesen mücadelenin bitiş düdüğüyle 3 puanı hanesini yazdıran sarı lacivertli ekipte büyük sevinç yaşanırken FB TV, her zaman olduğu gibi dönüş yolunda takım otobüsünden canlı yayın yaptı.

Adana Demirspor ağlarına gönderilen golün mimarları olan Mesut Özil ve İrfan Can ikilisiyle renkli anların yaşandığı bir röportajın yapıldı.

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