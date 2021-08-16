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POLİTİKA

Meral Akşener’in Bayburt ziyaretinde vatandaşlarla partililer arasında arbede çıktı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bayburt’ta esnaf ziyareti yaptığı sırada partililerle bazı vatandaşlar arasında arbede yaşandı.

Gümüşhane’den karayoluyla bugün akşam saatlerinde Bayburt’a gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, merkezde esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener’in dükkan içerisinde esnafla görüştüğü sırada dışarıda gergin anlar yaşandı.

Partililerle vatandaşlar arasında yumruklu arbede çıktı
İddiaya göre, bir vatandaşın “FETÖ’cü” demesi üzerine partililerle bazı vatandaşlar arasında yumruklu arbede yaşandı.

Arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları
Daha sonra bir grup vatandaş İyi Partilileri yuhalayarak “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları attı.

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