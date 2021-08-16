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Aydın'da öfkeli damat dehşet saçtı! Kanlar içinde bıraktı işte o anlar

İhlas Haber Ajansı

AYDIN'da bir şahıs, kayınbiraderini çalıştığı iş yerine gelerek av tüfeğiyle vurdu. Olay anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Didim Yenimahalle Şehit Rıdvan Çakır Caddesi'nde saat 12.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan A.A. (42) ve kayınbiraderi E.Ş. (47) arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra av tüfeği ile kayınbiraderinin dükkanına gelen A.A. silahını ateşleyerek E.Ş.’yi baldırından ve kalçasından av tüfeği ile vurarak yaraladı.

Saçmaların isabet ettiği E.Ş. yere yığılırken, A.A. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaşanan olayın görüntüleri ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmaların ardından şüpheli A.A. kısa sürede av tüfeği ile birlikte yakalanarak adliyeye sevk edildi. Yaralı E.Ş.’nin ise bilincinin açık olduğu öğrenildi.

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