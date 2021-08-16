Karadeniz sel bölgesinden seslenen Haluk Levent: Lütfen yardım diye bunları göndermeyin
BATI KRADENİZ'de Kastamanu Bozkurt, Sinop Ayancık ve Bartın gibi sel felaketi noktaları için harekete geçen AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, Kastamonu'daki AFAD merkezinden paylaştığı videoda, sel mağdurlarına gönderilen yardımlar için önemli bir uyarıda bulundu.
KARADENİZ'de sel felaketinin yaşandığı kritik noktalarda AHBAP kuruluşu ile yardım götüren Haluk Levent, yardım çalışmaları yürütüyor. Twitter hesabından Kastamonu'daki AFAD merkezindeki çalışmaları paylaşan Levent, yardım gönderen herkesi önemli bir konuda uyardı.