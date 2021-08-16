BIST 1.460
DOLAR 8,47
EURO 9,97
ALTIN 482,55
MAGAZİN

Karadeniz sel bölgesinden seslenen Haluk Levent: Lütfen yardım diye bunları göndermeyin

BATI KRADENİZ'de Kastamanu Bozkurt, Sinop Ayancık ve Bartın gibi sel felaketi noktaları için ​harekete geçen AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, Kastamonu'daki AFAD merkezinden paylaştığı videoda, sel mağdurlarına gönderilen yardımlar için önemli bir uyarıda bulundu.

KARADENİZ'de sel felaketinin yaşandığı kritik noktalarda AHBAP kuruluşu ile yardım götüren Haluk Levent, yardım çalışmaları yürütüyor. Twitter hesabından Kastamonu'daki AFAD merkezindeki çalışmaları paylaşan Levent, yardım gönderen herkesi önemli bir konuda uyardı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kabil havaalanından dehşet görüntü! Uçağın tekerlerinden insan düşüyor
Kabil havaalanından dehşet görüntü! Uçağın tekerlerinden insan düşüyor
Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci ikilisiyle yapılan röportajda renkli anlar
Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci ikilisiyle yapılan röportajda renkli anlar
Hande Yener gideceği yere yetişemeyince otostop çekti
Hande Yener gideceği yere yetişemeyince otostop çekti
Afganistan'dan şok görüntüler! Havaalanında ateş açıldı ölenler var iddiası
Afganistan'dan şok görüntüler! Havaalanında ateş açıldı ölenler var iddiası
İstanbul'da asansörde kızına kabusu yaşattı! Attığı tokat aynayı çatlattı: Sebebi şok etti
İstanbul'da asansörde kızına kabusu yaşattı! Attığı tokat aynayı çatlattı: Sebebi şok etti
Motive rap konserinde güvenlik rapçileri tanımayınca sahneden indirdi!
Motive rap konserinde güvenlik rapçileri tanımayınca sahneden indirdi!
Trafikte tartıştığı adama tüküren şarkıcı Irmak Arıcı'dan yeni skandal! Sahneden indirildi!
Trafikte tartıştığı adama tüküren şarkıcı Irmak Arıcı'dan yeni skandal! Sahneden indirildi!
İkimizin Sırrı 3. bölüm fragmanı
İkimizin Sırrı 3. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam 9. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam 9. bölüm fragmanı
Baş Belası 10. bölüm fragmanı
Baş Belası 10. bölüm fragmanı