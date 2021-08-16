Kabil havaalanından dehşet görüntü! Uçağın tekerlerinden insan düşüyor

KABİL havaalanında kaos sürerken gelen son görüntü kan dondurdu. Uçağa binemeyen 2 kişi tekerleklere yerleşti. Uçak havaalanınca bu kişiler düşerek yaşamını yitirdi. Bir çok kişi ise uçağın kanatlarına binmeye çalıştı.

Taliban’ın Afganistan’daki ilerleyişi sürerken, birçok ülke vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini tahliye etmeye devam ediyor. Tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanı'nda tüm ticari uçuşlar askıya alınırken, tahliye anlarında çıkan izdiham can kaybına neden oldu.

Yoğunluğun sabah saatlerinde arttığı havaalanında sivillerin pistte toplandığı görülürken, uçağa binemeyenler canlarını tehlikeye atıp kanatlara ve tekerleklere tutundular. Son görüntü o anlara dair oldu. 2 kişi tekerine tutundukları uçak havaalanınca yere düşerek can verdi. Uluslararası basına yansıyan görüntülerde, uçağın tekerlek bölgesine tutunarak kaçmaya çalışan 2 Afgan vatandaşın civardaki evlerin üzerine düştüğü görüldü. Bir çok kişi de uçağın kanatlarına binmeye çalıştı.

Taliban ise Kabil Uluslararası Havalimanı'nın girişine gelerek, halktan evlerine dönmesini istedi ve şu anda uçuş yapılmayacağını açıkladı. Kara yoluyla diğer vilayetlere gitmek isteyenlerin de araç bulmakta çok zorlandığı, taşıma ücretlerinin iki katına çıktığı ifade ediliyor.