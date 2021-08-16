BIST 1.459
DOLAR 8,47
EURO 9,99
ALTIN 483,43
DÜNYA

Kabil havaalanından dehşet görüntü! Uçağın tekerlerinden insan düşüyor

KABİL havaalanında kaos sürerken gelen son görüntü kan dondurdu. Uçağa binemeyen 2 kişi tekerleklere yerleşti. Uçak havaalanınca bu kişiler düşerek yaşamını yitirdi. Bir çok kişi ise uçağın kanatlarına binmeye çalıştı.

Taliban’ın Afganistan’daki ilerleyişi sürerken, birçok ülke vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini tahliye etmeye devam ediyor. Tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanı'nda tüm ticari uçuşlar askıya alınırken, tahliye anlarında çıkan izdiham can kaybına neden oldu. 

Yoğunluğun sabah saatlerinde arttığı havaalanında sivillerin pistte toplandığı görülürken, uçağa binemeyenler canlarını tehlikeye atıp kanatlara ve tekerleklere tutundular. Son görüntü o anlara dair oldu. 2 kişi tekerine tutundukları uçak havaalanınca yere düşerek can verdi. Uluslararası basına yansıyan görüntülerde, uçağın tekerlek bölgesine tutunarak kaçmaya çalışan 2 Afgan vatandaşın civardaki evlerin üzerine düştüğü görüldü. Bir çok kişi de uçağın kanatlarına binmeye çalıştı. 

Taliban ise Kabil Uluslararası Havalimanı'nın girişine gelerek, halktan evlerine dönmesini istedi ve şu anda uçuş yapılmayacağını açıkladı. Kara yoluyla diğer vilayetlere gitmek isteyenlerin de araç bulmakta çok zorlandığı, taşıma ücretlerinin iki katına çıktığı ifade ediliyor.

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Zarifa Ghafari: Taliban beni öldürecek ABD ve Taliban anlaştı Afganistan’da büyük bir oyun sahneleniyor Kabil sokaklarında kaos görüntüleri Taliban'dan böyle kaçıyorlar THY Afganistan'a tarifeli uçuşları iptal etti Taliban kimdir amacı nedir Afganistan'da Taliban'ı kim destekliyor? Ülke yönetimini eline alan Taliban Afganistan'ın ismini değiştiriyor AA Kabil muhabirinin görüntüleriyle Afganistan'da yaşananlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci ikilisiyle yapılan röportajda renkli anlar
Mesut Özil ile İrfan Can Kahveci ikilisiyle yapılan röportajda renkli anlar
ABD ve Taliban anlaştı Afganistan’da büyük bir oyun sahneleniyor
ABD ve Taliban anlaştı Afganistan’da büyük bir oyun sahneleniyor
Afganistan'dan şok görüntüler! Havaalanında ateş açıldı ölenler var iddiası
Afganistan'dan şok görüntüler! Havaalanında ateş açıldı ölenler var iddiası
Kabil sokaklarında kaos görüntüleri Taliban'dan böyle kaçıyorlar
Kabil sokaklarında kaos görüntüleri Taliban'dan böyle kaçıyorlar
Motive rap konserinde güvenlik rapçileri tanımayınca sahneden indirdi!
Motive rap konserinde güvenlik rapçileri tanımayınca sahneden indirdi!
Trafikte tartıştığı adama tüküren şarkıcı Irmak Arıcı'dan yeni skandal! Sahneden indirildi!
Trafikte tartıştığı adama tüküren şarkıcı Irmak Arıcı'dan yeni skandal! Sahneden indirildi!
İkimizin Sırrı 3. bölüm fragmanı
İkimizin Sırrı 3. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam 9. bölüm fragmanı
Aşk Mantık İntikam 9. bölüm fragmanı
Baş Belası 10. bölüm fragmanı
Baş Belası 10. bölüm fragmanı
AA Kabil muhabirinin görüntüleriyle Afganistan'da yaşananlar
AA Kabil muhabirinin görüntüleriyle Afganistan'da yaşananlar