Afganistan'da kim kimdir? Taliban'ın lideri kim ve beyin takımında kimler var?
TALİBAN, Afganistan'da başkent Kabil'i de alarak ülkenin yönetimini fiilen ele geçirdi. Milyonlar Kabil'den kaçmak için canlarını dişlerine takmış durumda. Peki Afganistan'da kim kimdir? Taliban lideri Ahundzade neden yıllardır yüzünü göstermiyor? İşte cevapları...
ABD'nin Afganistan'ı işgalinin üzerinden tam 20 yıl geçti. 20 yılın ardından ABD arkasında koskoca bir enkaz bırakarak Afganistan'da çekildi. Ülke yeniden Taliban’ın kontrolüne geçti. Taliban işgal ettiği Afganistan’da bir şeriat rejimi kurmak istiyor. Taliban'ın ilk işi ülkenin adını Afganistan İslam Emirliği olarak değiştireceğini duyurdu. İnsanlar Taliban'dan kaçmak için ölümü göze alarak yollara düştü. Dünyayı dehşete düşüren görüntüler peş peşe gelirken, Türk askerinin de bulunduğu Afganistan'da yaşananlar, göç dalgalarından dolayı Türkiye’yi de çok yakından ilgilendiriyor. Peki Afganistan'da kim kimdir? Siyasi ve askeri aktörler kimler? İşte cevapları...
Cumhurbaşkanı Eşref Ghani
Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesinin ardından 4 araba dolusu nakit parayla Tacikistan'a kaçtığı iddia edilen Cumhurbaşkanı Eşref Ghani 2014 yılında görevine başladı. Ghani ABD’lilerin ülkede kurdurduğu ilk hükümet olan Hamid Karzai yönetiminde maliye bakanı olarak görev alıyordu. Ghani daha sonra ülkedeki yabancı askerlerin kontrol noktalarını Afgan güçlerine bırakması konusunda aktif rol oynadı.
Taliban nedir ve kimlerden oluşur?
1990’larda Afganistan’da gücü ele geçiren Sovyetlere karşı mücadele eden militanlardan oluşuyordu. Taliban’ın pek çok üyesi Afganistan’da etnik çoğunluğu oluşturan Paştun’lardan oluşuyor. Taliban 1996 yılında Kabil’i ele geçirerek bir ‘İslam emirliği’ kurmuştu. Taliban rejimi altında kadınlar eğitim alamıyor ve çarşaf giymeye zorlanıyorlardı. Müzik ve diğer medya araçları yasaktı.
Taliban lideri Hibetullah Ahundzade
2016’da başa geçen Taliban lider Hibetullah Ahundzade görevi Akhtar Muhammed Mansur’un ABD tarafından öldürülmesinden sonra almıştı. Örgüt 1996-2001 arasında devleti yönetirken Ahundzade üst düzey yargı üyesi olarak görev yapıyordu. Hibetullah Ahundzade yıllardır medyanın önüne çıkmıyor.