Afganistan'da kim kimdir? Taliban'ın lideri kim ve beyin takımında kimler var?

ABD'nin Afganistan'ı işgalinin üzerinden tam 20 yıl geçti. 20 yılın ardından ABD arkasında koskoca bir enkaz bırakarak Afganistan'da çekildi. Ülke yeniden Taliban’ın kontrolüne geçti. Taliban işgal ettiği Afganistan’da bir şeriat rejimi kurmak istiyor. Taliban'ın ilk işi ülkenin adını Afganistan İslam Emirliği olarak değiştireceğini duyurdu. İnsanlar Taliban'dan kaçmak için ölümü göze alarak yollara düştü. Dünyayı dehşete düşüren görüntüler peş peşe gelirken, Türk askerinin de bulunduğu Afganistan'da yaşananlar, göç dalgalarından dolayı Türkiye’yi de çok yakından ilgilendiriyor. Peki Afganistan'da kim kimdir? Siyasi ve askeri aktörler kimler? İşte cevapları...