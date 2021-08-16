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Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Zarifa Ghafari: Taliban beni öldürecek

Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Zarifa Ghafari: Taliban beni öldürecek

2018’de Afganistan’da ilk kadın belediye başkanı olan Zarifa Ghafari, Taliban'ın kendisinin peşine düşeceğini açıkladı. Ghafari, "Taliban beni öldürecek" dedi.

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2018’de Afganistan’da ilk kadın belediye başkanı olan Zarifa Ghafari, Taliban’ın Kabil’de kontrolü ele almasıyla birlikte yaşamından endişe ettiğini anlattı. Ghafari, “Benim gibi insanların peşine düşecek ve beni öldürecekler” dedi. Zarifa Ghafari, 2018 yılında Meydan-ı Vardak vilayetinde en genç ve ilk kadın belediye başkanı olmuştu.

Taliban, sık sık Ghafari’yi tehdit eden açıklamalar yayımlamış, çok sayıda suikast girişimi yaşanmıştı. Ghafiri’nin babası General Abdul Wasi Ghafari, geçen yıl vurularak öldürülmüştü. Tehditlerin artması üzerine Ghafari’ye Kabil’deki Savunma Bakanlığı’nın güvenliği altında yeni bir iş verilmişti.

Ghafari, Taliban’ın Kabil’e girmesinden üç hafta önce gazeteci Michael Day’e yaptığı açıklamalarda hâlâ Afganistan’ın geleceğinden umutlu olduğunu söylemişti. Ghafari, “Genç insanlar olan bitenin farkında. Sosyal medyaları var. İletişim kuruyorlar. Bence ilerleme ve haklarımız için mücadeleyi sürdürecekler” demişti.

Taliban’ın Kabil’e girmesi üzerine Day’la yeniden konuşan Ghafari, umutsuzluğunu şu sözlerle anlattı “Oturdum ve gelmelerini bekliyorum. Ben ve ailem için yardım edecek kimse yok. Benim gibi insanların peşine düşecek ve beni öldürecekler. Ailemi bırakamam. Zaten nereye giderim ki?”

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