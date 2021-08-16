Cimilli İbo kimdir kaç yaşında neden öldü? Cimilli İbo hastalığı nedir?

Karadeniz'in sevilen isimlerinden Cimilli İbo lakabıyla tanınan İbrahim Özer 49 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından Cimilli İbo'nun hayatı merak konusu oldu. Böbrek yetmezliği tedavisi gören Cimilli İbo aslen Trabzonlu. Peki Cimilli İbo evli mi, eşi ve çocukları var mı?

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Karadeniz müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Cimilli İbo hayatını kaybetti, ölüm haberini Çaykur Rizespor da Twitter hesabından duyurdu. Gerçek adı İbrahim Özer olan Cimilli İbo aslen Tranbzonludur ve 49 yaşında hayatını kaybetti. Cimilli İbo'nun ölüm nedeni böbrek yetmezliği hastalığı olarak açıklandı. Sibelim, Cayır Cayır Yanayi şarkıları sevilen Cimilli İbo'nun hayatı da ölümünün ardından merak edildi. Peki Cimilli İbo evli mi, eşi ve çocukları var mı?

Cimilli İbo neden öldü: Bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören Cimili İbo yoğun bakımda tedavisine devam ediyordu. Sanatçı böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sanatçı geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanmış ve tedavi görmüştü. 49 yaşında yaşamını yitiren Cimili İbo’nun Rize’de toprağa verileceği öğrenildi.

Cimili İbo kimdir: Cimili İbo 12 Mayıs 1972 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Cimilli İbo aslen Rize'li bir sanatçıdır.

Cimilli İbo çocukluğundan beri türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı sevdiği için devamlı evden kaçarak İstanbul ve İzmir'deki akrabalarının yanına gitti. Bu nedenle lisede okulu bıraktı.

Cimilli İbo, renkli kişiliği ile beğenileri topladı. İbo, "İnadım İnat" adlı dizinin oyuncu kadrosunda rol aldı.

Şu zamana kadar Sibelim, Cayır Cayır Yanayi, Kakara Kikiri,Şakacı, Oyna, Cimilli İbo ve Fıkralar, Konser Coşkusu, Hasretim Hepinize, Benida/ Esma Hala, Sevdalı, Cimil'linin Düzüne/ Ağla Yüreğim Ağla, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını attı.