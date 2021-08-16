Sağlık Bakanlığı'ndan yeni aşı kararı! 15 yaş üstü aşılanacak 4. doz için izin

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşısına ilişkin yeni kararları açıkladı. Buna göre 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.

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Sağlık bakanlığından yeni aşılama kararı. Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar, 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı. Haber Global'in haberine göre koronavirüs aşısına ilişkin alınan yeni kararlar şöyle:

-Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.

- PCR Pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.

- 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

4. doz aşı hakkı verildi

Öte yandan 4. Dozlar yurt dışına çıkışta 2 doz BioNTech isteyen ülkeler olması nedeniyle, 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.