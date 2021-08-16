Kabine toplantısı bugün ne zaman saat kaçta açıklama yapılacak?

Son günlerde vaka sayılarının artması sonucu Kabine toplantısı ne zaman yapılacak araştırması başladı. Kabine toplantısı bugün Erdoğan liderliğinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sunumu ile saat 15.00'te başlayacak. Erdoğan kabine toplantısı kararlarını saat 19.00'da canlı yayında açıklaması bekleniyor.

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Okulların açılmasına az bir zaman kalan vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi birçok vatandaşı tedirgin etti ve gözler kabine toplantısından çıkacak yüz yüze eğitim kararına kilitlendi. Kabine toplantısı bugün Erdoğan'dan liderliğinde bir kez daha toplanacak. Masadaki en önemli gündem ise okullar açılması olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yapacağı sunum sonrası okulların yüz yüze eğitime geçmesi hakkında nihai karar verilecek.

Okullar açılacak mı: Eğitim gündemine ilişkin sorulara da yanıt veren Erdoğan yüz yüze eğitimin yapılacak kabine toplantısında görüşüleceğini belirterek şunları söyledi:

Kabine toplantısında yeni Milli Eğitim Bakanımız bize sunumunu yapacak, bu da o konular arasında yer alıyor. Temennimiz yüz yüze eğitime geçebilmek. Bu konuyla ilgili Mahmut Bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de Kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz.

Türkiye'de ve dünyada vaka sayılarında yeniden bir artış söz konusu. Özellikle Kurban Bayramı'nın ardından artan vaka sayıları 20 bin seviyesini geçti. Bu yüzden alınacak "Yeni tedbirler olacak mı?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Bu konuyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar ile yeni tedbirlere yönelik soru işaretleri yanıt bulacak.

Kabine toplantısından yasak kararı çıkar mı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı hakkında şu ifadelerde bulunmuştu;

İnşallah yapacağımız ilk Kabine Toplantısı'nda durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi.

Aleyhe döndü, bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız.