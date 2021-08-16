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Düşen Rus yangın söndürme uçağının karakutusuyla ilgili gelişme

Düşen Rus yangın söndürme uçağının karakutusuyla ilgili gelişme

KAHRAMANMARAŞ'ta düşen yangın söndürme uçağının dün bulunan karakutusu, Türk heyetin gözetiminde Rusya'da açılıp, incelenecek.

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Adana'dan cumartesi günü havalanarak, Kahramanmaraş'taki yangına müdahale ederken, henüz belirlenemeyen nedenle düşen uçağın enkazında dün yapılan incelemelerde karakutu bulundu.

Bunun üzerine dün Kahramanmaraş'a gelen, aralarında tümgeneral ve askeri ateşenin de bulunduğu 10 kişilik Rus askeri kaza kırım heyetinin yaptığı incelemelerin ardından 3 parça halinde ulaşılan karakutu, Rusya'ya  götürüldü. Karakutunun Rusya'da, bu ülkeye gidecek olan Türk heyetin gözetiminde açılarak, inceleneceği öğrenildi.

Soruşturma için 2 savcı

Öte yandan 3'ü Türk, 5'i Rus 8 kişinin öldüğü kazayla ilgili adli soruşturma da başlatıldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, soruşturma için 2 cumhuriyet savcısını görevlendirdi. Soruşturmayı yürüten savcılar da dün kaza yerinde incelemelerde bulundu. Soruşturma kapsamında, kaza günü Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nde yangınla ilgili görevli olan bazı personelin ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

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