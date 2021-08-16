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Irmak Arıcı konser videosu izleyen pes dedi seyirci protesto etti

Irmak Arıcı konser videosu izleyen pes dedi seyirci protesto etti

Son günlerde şarkılarından çok yaptığı skandallar ile adından söz ettiren Irmak Arıcı ilk olarak trafikte bir sürücünün yüzüne tükürerek olay olmuştu. Sakarya'da konser veren Irmak Arıcı'nın dakikalarca hareketsiz durması ise hayranlarını kızdırdı ve protesto edildi. Peki Irmak Arıcı kimdiri kaç yaşında?

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Son günlerde adını şarkıları dışında sık sık yaptıkları ile duyuran şarkıcı Irmak Arıcı yeni bir skandala daha imza attı. Sakarya'da konser veren şarkısı sahnede dakikalarca hareketsiz durunca seyircinin tepkisini çekti ve  protesto edildi. Peki yaptıkları ile magazin basınına konu olan Irmak Arıcı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Sakarya’nın Karasu ilçesinde konser veren Arıcı, sahnede dakikalarca hareketsiz ve tepkisiz bir şekilde durdu. Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına adeta şok yaratan Irmak Arıcı’nın sahnede kendisini kaybetmesinin sebebi ise henüz bilinmiyor fakat, şarkıcının kısa süre sonra sahneden indirildiği iddia edildi.

Irmak Arıcı, geçtiğimiz gün trafikte tartıştığı bir vatandaşın suratına tükürmüştü.

Irmak Arıcı kimdir: Irmak Arıcı, biyografisi ile öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Mustafa Ceceli ile düet yaptığı 'Mühür' isimli parça ile dikkatleri üzerine çeken Irmak Arıcı, 2019 yılından bu yana müzik piyasalarında yer alıyor.

Irmak Arıcı, 31 Temmuz 1998 tarihinde Çankırı'da dünyaya geldi.

"Gece Gibi Gönlün" ve ardından Mustafa Ceceli ile düet yaptığı "Mühür" şarkılarıyla tanındı. "Mühür", müzik listelerinde 1. sıraya yerleşti.

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