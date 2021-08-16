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Star TV yayın akışı Sabahların Sultanı Seda Sayan ne zaman saati kaç?

Star TV yayın akışı Sabahların Sultanı Seda Sayan ne zaman saati kaç?

Uzun bir aradan sonra canlı yayınla yeniden ekrana dönen Seda Sayan haftalar önce 16 Ağustos Pazartesi günü yeni programına başlayacağını duyurmuştu. Fakat Star TV'de yayınlanacak olan Sabahların Sultanı Seda Sayan ülkemizde yaşanan felaketlerden dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

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Ekranların sevilen ismi Seda Sayan uzun bir aradan sonra yeniden sabah programı sunacağını duyurmuştu. Bugün yani 16 Ağustos Pazartesi günü yayınlanması planlanan Sabahların Sultanı Seda Sayan programı ileri bir tarihe ertelendi. 

Karadeniz'de yaşanan sel felaketi nedeniyle programın ileri bir tarihe ertelendiğini duyuran Seda Sayan son bilgiyi instagram hesabından paylaştı.

Bu sabah 09.45'te canlı olarak yayınlanması beklenen programın ilk bölümü ileri bir tarihe ertelendiğini duyuran Seda Sayan, sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diledi. 

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