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Bursa'da sokakta yürürken hayatının şokunu yaşadı! Kızını zor kurtardı

Bursa'da sokakta yürürken hayatının şokunu yaşadı! Kızını zor kurtardı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir köpeğin saldırdığı 2 yaşındaki çocuğu babası güçlükle kurtardı. Yaralı çocuk hastanede tedavi altına alındı.

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Olay, Yenice Mahallesi Abbasağa Sokak'ta meydana geldi. İbrahim (32) ve Hatice Makarnacı (27) çifti 2 yaşındaki kızı Zeliha ile birlikte sokakta yürürken, sokakta yürüyen bir şahsın yanındaki köpeği, koşarak ailenin kızı Zeliha'ya saldırdı. Baba zorlukla kızını köpeğin saldırısından kurtardı. Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yüzünden ve boynundan yaralandı.

Baba ve annesi, kanlar içinde kalan çocuğunu özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan tetkiklerde çocuğun burnunda kırıklar oluştuğu ortaya çıktı. Yaralı çocuk tedavinin ardından taburcu edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Köpeğin sahibine tepki gösteren baba İbrahim Makarnacı, "Köpek sahibinin yanında saldırdı. Bir köpeği zapt edemedi. Şikayetçi olacağım" dedi.

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