Türkiye sınırında deprem! Gürcistan 4.6 ile sallandı depremin merkez üssü Kars'a yakın
AFAD, Gürcistan'ın batısındaki Türkiye'ye sınırı olan Ninotsminda kentinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssü Kars Akyaka'ya yakın.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.44'te merkez üssü Ninotsminda bölgesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Merkez üssü Kars'ın Akyaka ilçesine yaklaşık 28 kilometre mesafede olan depremin 7,51 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.