Yine Lübnan yine kabus gibi patlama! Ulusal yas ilan edildi

Lübnan'da, Akkar kentinde 28 kişinin ölümüne 79 kişinin yaralanmasına sebep olan akaryakıt deposundaki patlamadan dolayı bir günlük ulusal yas ilan edildi.

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Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Pazartesi günü ulusal yas ilan edilmiştir. Bu bağlamda Akkar patlamasındaki kurbanların anısına bayraklar yarıya indirilerek, faciaya uygun radyo ve televizyon programları yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Lübnan ordusundan yapılan bir başka açıklamada, patlamanın olduğu yerin sahibinin gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan bir başka açıklamada, patlamada 2 askerin hayatını kaybettiği 18 askerin yaralandığı bunlardan 11'inin sağlık durumunun kritik olduğu, 4 askerin de kayıp olduğu ifade edildi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesinde gece bir akaryakıt deposunda patlama meydana gelmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı kaynakları, patlamada 28 kişinin öldüğü, 79 kişinin yaralandığını aktarmıştı.

Lübnan ordusu ise ülkenin kuzeyindeki patlamanın askerler tarafından basılan ve vatandaşa dağıtılmak üzere el konulan yakıt deposunda meydana geldiğini duyurmuştu.