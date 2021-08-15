Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı Harekatı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.